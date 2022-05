Unentschieden: Pranjic verhindert die Niederlage von Frastanz II gegen Mühlebach

Details Montag, 09. Mai 2022 11:40

Auf dem Papier hatte SC Mühlebach im Vorfeld der Partie gegen SV Brauerei Frastanz 1b wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste SC Mühlebach sich jedoch überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Die Prognosen für SC Mühlebach waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Das Hinspiel bei SV Frastanz 1b hatte SC Mühlebach schlussendlich mit 5:0 für sich entschieden.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Christian Amann versenkte die Kugel zum 1:0 (52.). In der 56. Minute erhöhte Tobias Nenning auf 2:0 für SC Mühlebach. Für das erste Tor von Frastanz 1b war Alexander Bernhart verantwortlich, der in der 60. Minute das 1:2 besorgte. Marko Pranjic glich nur wenig später für die Gäste aus (66.). Alles sprach für einen Sieg von SC Mühlebach, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SV Brauerei Frastanz 1b noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Mit 55 Zählern führt SC Mühlebach das Klassement der 4. Landesklasse souverän an. Die Offensive des Gastgebers in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Frastanz 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 86-mal schlugen die Angreifer von SC Mühlebach in dieser Spielzeit zu. SC Mühlebach bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Mühlebach 17 Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich SC Mühlebach selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Frastanz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Brauerei Frastanz 1b rangiert mit 19 Zählern auf dem zwölften Platz des Tableaus. SV Frastanz 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Frastanz 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Weiter geht es für SC Mühlebach am kommenden Samstag daheim gegen FC Eintracht Bremenmahd. Für SV Brauerei Frastanz 1b steht am gleichen Tag ein Duell mit SPG Göfis/Satteins 1b an.

4. Landesklasse: SC Mühlebach – SV Brauerei Frastanz 1b, 2:2 (0:0)

66 Marko Pranjic 2:2

60 Alexander Bernhart 2:1

56 Tobias Nenning 2:0

52 Christian Amann 1:0