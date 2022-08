FC Thüringen 1b dreht das Spiel

Details Sonntag, 07. August 2022 07:24

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam Farbencenter FC Thüringen 1b gegen SV Brauerei Frastanz 1b zu einem 3:1.

Niklas Schmidle brachte FC Thüringen 1b in der 39. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause war SV Frastanz 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das erste Tor von Thüringen 1b war David Thoma verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:1 besorgte. Die Gäste brachten den Ball zum 2:1 über die Linie (62.). Julien Stark war es, der in der 80. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Frastanz 1b unterbrachte. Schließlich strich Farbencenter FC Thüringen 1b die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

SV Brauerei Frastanz 1b tritt das nächste Mal in zwölf Wochen, am 29.10.2022, bei Farbencenter FC Thüringen 1b an. Am Sonntag empfängt FC Thüringen 1b SPG Buch 1c.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 1:3 (1:0)

80 Julien Stark 1:3

62 Volkan Akcay 1:2

49 David Thoma 1:1

39 Niklas Schmidle 1:0