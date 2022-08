SPG Großwalsertal 1b gewährt Ehrentreffer

Details Sonntag, 07. August 2022 09:18

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b kam am ersten Spieltag zu einem 4:1-Sieg gegen SV frigo Ludesch 1b.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Marco Katschitsch brachte sein Team in der 47. Minute nach vorn. Michael Jenny erhöhte den Vorsprung von SPG Großwalsertal 1b nach 49 Minuten auf 2:0. Für klare Verhältnisse sorgte Großwalsertal 1b, indem man das 3:0 markierte (50.). Für das 4:0 sorgte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in Minute 65. Florian Burtscher erzielte in der 73. Minute den Ehrentreffer für SV Ludesch 1b. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte SPG Großwalsertal 1b die drei Zähler unter Dach und Fach.

Ludesch 1b hat das nächste Spiel in elf Wochen, am 23.10.2022 gegen Farbencenter FC Thüringen 1b. In sieben Wochen trifft SPG Großwalsertal 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 25.09.2022 bei FC Thüringen 1b antritt.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 1:4 (0:0)

73 Florian Burtscher 1:4

65 Adrian Duenser 0:4

50 Daniel Mueller 0:3

49 Michael Jenny 0:2

47 Marco Katschitsch 0:1