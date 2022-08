Klatsche bei Göfis/Satteins 1b

Details Sonntag, 07. August 2022 13:15

FC Sport Haschko Sulzberg 1b konnte SPG Göfis/Satteins 1b zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5.

FC Sulzberg 1b geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Elias Kaufmann das schnelle 1:0 für Göfis/Satteins 1b erzielte. In der 18. Minute brachte SPG Göfis/Satteins 1b das Netz zum Zappeln. Mit dem 3:0 von Luca Lampert für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (23.). In der 30. Minute schoss Sulzberg 1b das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Kaufmann schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 4:1 für Göfis/Satteins 1b in die Höhe. Thomas Eberle besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SPG Göfis/Satteins 1b (74.). Schließlich feierte Göfis/Satteins 1b gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten 5:1-Heimsieg.

In drei Wochen trifft SPG Göfis/Satteins 1b auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 23.08.2022 bei FC Thüringen 1b antritt. Am 27.08.2022 empfängt FC Sulzberg 1b in der nächsten Partie Thüringen 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 5:1 (3:1)

74 Thomas Eberle 5:1

62 Elias Kaufmann 4:1

30 Dominik Giselbrecht 3:1

23 Luca Lampert 3:0

18 Huber Damian 2:0

6 Elias Kaufmann 1:0