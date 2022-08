Mellau/Bizau/Bezau 1b demontiert Lochau 1b

Details Sonntag, 14. August 2022 14:54

Mellau/Bizau/Bezau 1b entschied das Match gegen Lochau 1b mit 5:1 für sich und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

SV Typico Lochau 1b geriet in der 14. Minute ins Hintertreffen. In der 25. Minute erhöhte Marco Meusburger auf 2:0 für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b. Mellau/Bizau/Bezau 1b schraubte das Ergebnis in der 27. Minute mit dem 3:0 in die Höhe. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Serkan Kilic mit dem 1:3 für Lochau 1b zur Stelle (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.



Erneut traf SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b nur wenige Minuten nach dem Seitenwechsel und stellte den Spielstand damit auf 4:1 (55.). Mellau/Bizau/Bezau 1b baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Johannes Broger in der 93. Minute traf. Am Schluss siegte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b gegen SV Typico Lochau 1b.

Lochau 1b verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Mellau/Bizau/Bezau 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, 1:5 (1:3)

93 Johannes Broger 1:5

55 Leander Breidenbruecker 1:4

42 Serkan Kilic 1:3

27 Leander Breidenbruecker 0:3

25 Marco Meusburger 0:2

14 Leander Breidenbruecker 0:1