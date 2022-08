SPG Buch 1c fixiert im Finish Dreier in Thüringen

Details Montag, 15. August 2022 14:41

Vier Mannschaften haben nach zwei Runden der Meisterschaft der 4. Landesklasse 2022/23 noch keinen Punkt abgeben müssen. Die Tabellenspitze hat Großwalsertal II mit einem 10:1-Kantersieg gegen Frastanz II erobert. Siegreich auch Hatlerdorf II – 6:1 gegen Ludesch II. Göfis/Satteins II setzt sich in Tisis 4:2 durch. Sehr eng das Duell zwischen Farbencenter FC Thüringen II und der SPG SV Buch 1c – Buch setzt sich im Finish mit 3:1 durch.

Doppelpack von Jose Luis Espinoza Ordone für Buch 1c

Tobias Stephan, Co-Trainer SPG SV Buch 1c: „In den ersten fünfundzwanzig Minuten des Spiels war die Heimmannschaft aus Thüringen spielbestimmend, ohne aber mit zwingender Chance auf ein Tor. Danach fand der SV Buch immer besser in die Partie und kam bis zur Halbzeit zu drei bis vier guten Chancen.

In der zweiten Halbzeit versuchte die Mannschaft aus Thüringen gleich zu Beginn wieder Druck zu erzeugen. Diesem Druck konterte der SV Buch direkt mit dem 1:0, welches sehenswert in der 50. Minute durch Jose Luis Espinoza Ordonez erzielt wurde. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Thüringen kam in der 73. Minute durch einen Torwartfehler zurück ins Spiel und glich durch Daniel Pfaff aus. Der SV Buch benötigte aber nicht lange für die Antwort und erzielte zwei Minuten später durch Simon Heinisch das 2:1. In der 84. Minute erhöhte der SV Buch durch einen weiteren Treffer von Jose Luis Espinoza Ordone zum 3:1 Endstand.

Es war ein Spiel, das sehr vom Kampf geprägt war, das Ergebnis entspricht dem Spielverlauf. Das 1:0 ist über eine Einzelaktion über die linke Seite entstanden. Das 2:1 war ein langer Ball, bei dem sich der Stürmer durchsetzte und den Ball am Torhüter vorbei spitzelte und danach ins leere Tor einschieben konnte. Beim 3:1 erkannte der Spieler die Situation früh und setzte nach, um ins Tor einzuschieben!“