Tore am laufenden Band bei Gaissau gegen Thüringen!

Gaissau 1b und FC Thüringen 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete.

David Thoma brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Für das 1:1 von SV Gaissau 1b zeichnete Kai Pauritsch verantwortlich (33.). Dominic Marlin schoss für das Heimteam in der 35. Minute das zweite Tor. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Volkan Akcay bereits wenig später besorgte (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.



Der Treffer zum 3:2 sicherte Gaissau 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Pauritsch in diesem Spiel (48.). Manuel Melcher versenkte die Kugel zum 4:2 für SV Gaissau 1b (62.). Mit dem 3:4 gelang Thoma ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (76.). Am Ende verbuchte Gaissau 1b gegen Thüringen 1b die maximale Punkteausbeute.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Gaissau 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Gaissau 1b.

Farbencenter FC Thüringen 1b verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. In dieser Saison sammelte FC Thüringen 1b bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Am kommenden Dienstag trifft SV Gaissau 1b auf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, Thüringen 1b spielt am selben Tag gegen SPG Göfis/Satteins 1b.

