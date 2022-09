Lochau 1b dank Bologna voll im Geschäft

Details Sonntag, 04. September 2022 07:09

Mit 1:4 verlor SV Gaissau 1b am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Typico Lochau 1b. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Lochau 1b wusste zu überraschen.

Für das erste Tor sorgte Elias Ruepp. In der 32. Minute traf der Spieler von Gaissau 1b ins Schwarze. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Serkan Kilic zum 1:1 zugunsten von SV Typico Lochau 1b (45.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mit den Treffern zum 4:1 (59./74./84.) sicherte Franco Bologna Lochau 1b nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Letzten Endes holte SV Typico Lochau 1b gegen SV Gaissau 1b drei Zähler.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Lochau 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des Heimteams lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 23 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich SV Typico Lochau 1b bisher geschlagen. Lochau 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Gaissau 1b bekleidet mit zwölf Zählern Tabellenposition vier. Vier Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gaissau 1b.

Am kommenden Samstag trifft SV Typico Lochau 1b auf SPG Göfis/Satteins 1b, SV Gaissau 1b spielt tags zuvor gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SV Gaissau 1b, 4:1 (1:1)

84 Franco Bologna 4:1

74 Franco Bologna 3:1

59 Franco Bologna 2:1

45 Serkan Kilic 1:1

32 Elias Ruepp 0:1