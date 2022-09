Remis in letzter Minute: Brederis/Meiningen 1c in der Nachspielzeit erfolgreich

Details Sonntag, 04. September 2022 11:03

Das Spiel vom Samstag zwischen Intersport FC Schruns 1b und SPG CHT Brederis/Meiningen 1c endete mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Das 1:0 in der 14. Minute brachte Brederis/Meiningen 1c vermeintlich auf die Siegerstraße. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 47. Minute brachte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c das Netz zum Zappeln. In der 60. Minute bejubelte FC Schruns 1b das 1:2. Johannes Ganahl schoss für die Heimmannschaft in der 70. Minute das zweite Tor. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Golahmad Haknazari einen Treffer für Schruns 1b im Ärmel hatte (84.). Intersport FC Schruns 1b schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn Brederis/Meiningen 1c gelang in der Nachspielzeit (93.) der Ausgleichstreffer. Letztlich gingen FC Schruns 1b und SPG CHT Brederis/Meiningen 1c mit jeweils einem Punkt auseinander.

Für Schruns 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Ein Punkt reichte Intersport FC Schruns 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sieben Punkten steht FC Schruns 1b auf Platz acht. Die bisherige Saisonbilanz von Schruns 1b bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Intersport FC Schruns 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Brederis/Meiningen 1c findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Ein Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gasts bei. Mit dem Gewinnen tut sich SPG CHT Brederis/Meiningen 1c weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Während FC Schruns 1b am kommenden Samstag Farbencenter FC Thüringen 1b empfängt, bekommt es Brederis/Meiningen 1c am selben Tag mit SV Frastanz 1b zu tun.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 3:3 (0:1)

93 Kevin Stoessel 3:3

84 Golahmad Haknazari 3:2

70 Johannes Ganahl 2:2

60 Ronny Schwarzhans-Doenz 1:2

47 Kevin Stoessel 0:2

14 Kevin Stoessel 0:1