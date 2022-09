SC Tisis 1b erfolgreich bei FC Thüringen 1b

Details Montag, 05. September 2022 07:21

SC Tisis 1b erreichte einen 3:1-Erfolg bei Thüringen 1b. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur IPA SC Tisis 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

IPA SC Tisis 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Kresimir Balazic traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Für das 1:1 von Farbencenter FC Thüringen 1b zeichnete Julien Stark verantwortlich (20.). In der 35. Minute brachte Noah Kaufmann den Ball im Netz des Heimteams unter. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause SC Tisis 1b, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Dennis Konrad in der 93. Minute traf. Schließlich strich IPA SC Tisis 1b die Optimalausbeute gegen FC Thüringen 1b ein.

Thüringen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wo bei Farbencenter FC Thüringen 1b der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die zehn erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte FC Thüringen 1b bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Die Not von Thüringen 1b wird immer größer. Gegen SC Tisis 1b verlor Farbencenter FC Thüringen 1b bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Mit drei Siegen weist die Bilanz von IPA SC Tisis 1b genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

SC Tisis 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Thüringen 1b ab und nimmt nun mit neun Punkten den siebten Rang ein, während Thüringen 1b weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Farbencenter FC Thüringen 1b tritt am kommenden Samstag bei Intersport FC Schruns 1b an, IPA SC Tisis 1b empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b.

4. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen 1b – IPA SC Tisis 1b, 1:3 (1:2)

93 Dennis Konrad 1:3

35 Noah Kaufmann 1:2

20 Julien Stark 1:1

4 Kresimir Balazic 0:1