SV Frastanz 1b weiterhin mit löchrigster Defensive der 4. Landesklasse

Details Samstag, 24. September 2022 07:22

Gaissau 1b erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen SV Frastanz 1b. SV Gaissau 1b hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Für den Führungstreffer des Heimteams zeichnete Dusan Savic verantwortlich (24.). Fabian Stigger war es, der in der 35. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Gaissau 1b unterbrachte. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Tobias Loacker zum 2:1 zugunsten von SV Gaissau 1b (43.). Zur Pause war Gaissau 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Dominic Marlin schoss die Kugel zum 3:1 für SV Gaissau 1b über die Linie (50.). In der 52. Minute legte SV Gaissau 1b zum 4:1 nach. Am Ende behielt Gaissau 1b gegen Frastanz 1b die Oberhand.

SV Gaissau 1b stabilisiert nach dem Erfolg über SV Brauerei Frastanz 1b die eigene Position im Klassement. Offensiv konnte Gaissau 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 25 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Gaissau 1b.

SV Frastanz 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive des Gasts strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Frastanz 1b bis jetzt erst 13 Treffer erzielte.

Die Defensivleistung von Frastanz 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Gaissau 1b offenbarte SV Brauerei Frastanz 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Sonntag tritt SV Gaissau 1b bei SPG Buch 1c an, während SV Frastanz 1b einen Tag zuvor SPG Göfis/Satteins 1b empfängt.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 4:1 (2:1)

52 Aleksander Pakic 4:1

50 Dominic Marlin 3:1

43 Tobias Loacker 2:1

35 Fabian Stigger 1:1

24 Dusan Savic 1:0