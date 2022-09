Hatlerdorf Juniors bekommt Dämpfer

Details Montag, 26. September 2022 07:14

SC Hatlerdorf Juniors behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 1:2-Schlappe gegen Intersport FC Schruns 1b nicht in bester Verfassung. Mit breiter Brust war SC Hatlerdorf Juniors zum Duell mit FC Schruns 1b angetreten – der Spielverlauf ließ bei Hatlerdorf Juniors jedoch Ernüchterung zurück.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Abbas Kaddir brach für Schruns 1b den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. Aus der Ruhe ließ sich Hatlerdorf Juniors nicht bringen. Aris Hopovac erzielte wenig später den Ausgleich (64.). Dass Intersport FC Schruns 1b in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Lucas Tschanz, der in der 79. Minute zur Stelle war. Schließlich strich FC Schruns 1b die Optimalausbeute gegen SC Hatlerdorf Juniors ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schruns 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Intersport FC Schruns 1b konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Hatlerdorf Juniors.

Nächster Prüfstein für FC Schruns 1b ist SV Typico Lochau 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b (17:45 Uhr).

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 2:1 (0:0)

79 Lucas Tschanz 2:1

64 Aris Hopovac 1:1

62 Abbas Kaddir 1:0