SPG Großwalsertal 1b am Gipfel

Details Samstag, 01. Oktober 2022 07:20

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b und SPG CHT Brederis/Meiningen 1c lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass Brederis/Meiningen 1c eine Niederlage kassierte.

SPG Großwalsertal 1b ging in der achten Minute in Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). Die Hintermannschaft von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 71. Minute überwand der Gast die Abwehr von Großwalsertal 1b und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b erzielte in der 81. Minute das 3:1. In der Nachspielzeit (92.) gelang Simon Bolter der Anschlusstreffer für Brederis/Meiningen 1c. Als der Referee die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte SPG Großwalsertal 1b die drei Zähler unter Dach und Fach.

Großwalsertal 1b siegte und sprang auf die Pole Position. Mit beeindruckenden 38 Treffern stellt SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b den besten Angriff der 4. Landesklasse. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Großwalsertal 1b. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Brederis/Meiningen 1c momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SPG CHT Brederis/Meiningen 1c in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Während SPG Großwalsertal 1b am kommenden Samstag SC Hatlerdorf Juniors empfängt, bekommt es Brederis/Meiningen 1c am selben Tag mit SV Gaissau 1b zu tun.

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 3:2 (2:0)

92 Simon Bolter 3:2

81 Adrian Duenser 3:1

71 Christoph Mueller 2:1

10 Daniel Mueller 2:0

8 David Kueng 1:0