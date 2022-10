Göfis/Satteins 1b wird der Favoritenrolle gerecht

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 07:14

Durch ein 3:1 holte sich SPG Göfis/Satteins 1b drei Punkte bei SV Brauerei Frastanz 1b. Göfis/Satteins 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Huber Damian brachte SV Frastanz 1b in der siebten Minute ins Hintertreffen. Bereits in der 15. Minute erhöhte SPG Göfis/Satteins 1b den Vorsprung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tobias Summer in der 20. Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Adrian Doller, der das 3:1 aus Sicht von Göfis/Satteins 1b perfekt machte (90.). Die 1:3-Heimniederlage von Frastanz 1b war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

41 Gegentreffer musste die Heimmannschaft im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. SV Brauerei Frastanz 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ausbeute der Offensive ist bei SV Frastanz 1b verbesserungswürdig, was man an den erst 14 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Lage von SV Frastanz 1b bleibt angespannt. Gegen SPG Göfis/Satteins 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Trotz der drei Zähler machte Göfis/Satteins 1b im Klassement keinen Boden gut. Mit dem Sieg knüpfte SPG Göfis/Satteins 1b an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Gast fünf Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Zuletzt lief es erfreulich für Göfis/Satteins 1b, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag tritt Frastanz 1b bei FC Sport Haschko Sulzberg 1b an, während SPG Göfis/Satteins 1b einen Tag später SPG Buch 1c empfängt.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 1:3 (1:2)

90 Adrian Doller 1:3

20 Tobias Summer 1:2

15 Juergen Hafner 0:2

7 Huber Damian 0:1