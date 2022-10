SV Ludesch 1b überholt FC Sulzberg 1b in der Tabelle

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 09:36

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen SV frigo Ludesch 1b und FC Sport Haschko Sulzberg 1b an diesem zehnten Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Florian Burtscher brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Zur Pause war SV Ludesch 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Borys Kuchynskyi versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (55.). In der Nachspielzeit (93.) gelang Stefan Eienbach der Anschlusstreffer für FC Sulzberg 1b. Am Ende verbuchte Ludesch 1b gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

SV frigo Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Für SV Ludesch 1b gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die letzten Resultate von Ludesch 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Sieg zog SV frigo Ludesch 1b an Sulzberg 1b vorbei auf Platz neun. FC Sport Haschko Sulzberg 1b fiel auf die zehnte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für SV Ludesch 1b ist IPA SC Tisis 1b (Samstag, 13:30 Uhr). FC Sulzberg 1b misst sich am selben Tag mit SV Brauerei Frastanz 1b (13:45 Uhr).

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 2:1 (1:0)

93 Stefan Eienbach 2:1

55 Borys Kuchynskyi 2:0

15 Florian Burtscher 1:0