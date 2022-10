Baldauf-Treffer bringt den Teilerfolg

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 13:10

Im Spiel von FC Sport Haschko Sulzberg 1b gegen SV Brauerei Frastanz 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SV Frastanz 1b vom Favoriten.

Muhittin Alici brachte FC Sulzberg 1b in der 30. Minute ins Hintertreffen. Wer glaubte, das Heimteam sei geschockt, irrte. Kai Samuel Giselbrecht machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (36.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Stefan Eienbach machte in der 48. Minute das 2:1 von Sulzberg 1b perfekt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Johannes Lins den Ausgleich (50.). FC Sport Haschko Sulzberg 1b musste den Treffer von Sebastian Tschon zum 3:2 hinnehmen (70.). Maximilian Baldauf schoss für FC Sulzberg 1b in der 80. Minute das dritte Tor. Am Ende stand es zwischen Sulzberg 1b und Frastanz 1b pari.

FC Sport Haschko Sulzberg 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte FC Sulzberg 1b, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun elf Punkten steht Sulzberg 1b auf Platz neun. FC Sport Haschko Sulzberg 1b verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Auftritte waren mager, sodass FC Sulzberg 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

SV Brauerei Frastanz 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Mit 44 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 4. Landesklasse ein. Zwei Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat SV Frastanz 1b derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Frastanz 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Am kommenden Sonntag trifft Sulzberg 1b auf SPG Buch 1c, SV Brauerei Frastanz 1b spielt tags zuvor gegen IPA SC Tisis 1b.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 3:3 (1:1)

80 Maximilian Baldauf 3:3

70 Sebastian Tschon 2:3

50 Johannes Lins 2:2

48 Stefan Eienbach 2:1

36 Kai Samuel Giselbrecht 1:1

30 Muhittin Alici 0:1