Hatlerdorf Juniors auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 13:12

Gegen Hatlerdorf Juniors holte sich Brederis/Meiningen 1c eine 2:5-Schlappe ab. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SC Hatlerdorf Juniors. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Für das 1:0 und 2:0 war Yasin Akbulut verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (5./31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Das 1:2 von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c stellte Nico Brunnflicker sicher (49.). Die komfortable Halbzeitführung von Hatlerdorf Juniors hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Brederis/Meiningen 1c schoss den Ausgleich in der 51. Spielminute. Dzemo Neslanovic trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. SC Hatlerdorf Juniors erzielte in der 86. Minute das 4:2. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gast am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c.

Brederis/Meiningen 1c findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c entschied kein einziges der letzten fünf Spiele für sich.

Hatlerdorf Juniors führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Offensiv konnte SC Hatlerdorf Juniors in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 38 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur zweimal gab sich SC Hatlerdorf Juniors bisher geschlagen. Hatlerdorf Juniors befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am kommenden Samstag trifft Brederis/Meiningen 1c auf SPG Göfis/Satteins 1b, SC Hatlerdorf Juniors spielt am selben Tag gegen SV Typico Lochau 1b.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SC Hatlerdorf Juniors, 2:5 (0:2)

88 Samer Badawi 2:5

86 Christian Roedig 2:4

61 Dzemo Neslanovic 2:3

51 Manuel Franz 2:2

49 Nico Brunnflicker 1:2

31 Yasin Akbulut 0:2

5 Yasin Akbulut 0:1