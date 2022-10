Jenny schnürt Doppelpack gegen Mellau/Bizau/Bezau 1b

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 09:35

Nichts zu holen gab es für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 3:1. Pflichtgemäß strich SPG Großwalsertal 1b gegen Mellau/Bizau/Bezau 1b drei Zähler ein.

In der 18. Minute lenkte Tobias Fetz den Ball zugunsten von Großwalsertal 1b ins eigene Netz. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Michael Jenny schnürte einen Doppelpack (30./38.), sodass SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b fortan mit 3:0 führte. Das überzeugende Auftreten von SPG Großwalsertal 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Das 1:3 von SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b bejubelte Kaspar Kaaden (67.). Obwohl Großwalsertal 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Mellau/Bizau/Bezau 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Mit dem souveränen Sieg gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b festigte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b die dritte Tabellenposition. Erfolgsgarant von SPG Großwalsertal 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 44 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b.

Mellau/Bizau/Bezau 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun mussten sich die Gäste schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Freitag trifft SPG Großwalsertal 1b auf SV frigo Ludesch 1b (19:30 Uhr), Mellau/Bizau/Bezau 1b reist tags darauf zu SC Hatlerdorf Juniors (17:45 Uhr).

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, 3:1 (3:0)

67 Kaspar Kaaden 3:1

38 Michael Jenny 3:0

30 Michael Jenny 2:0

18 Eigentor durch Tobias Fetz 1:0