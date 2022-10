Pflichtaufgabe erfüllt

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 13:50

SPG Göfis/Satteins 1b und SPG CHT Brederis/Meiningen 1c lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Brederis/Meiningen 1c erlitt gegen Göfis/Satteins 1b erwartungsgemäß eine Niederlage.

Maximilian Ehe brachte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c in der 20. Minute ins Hintertreffen. SPG Göfis/Satteins 1b baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Sinisa Lepir beförderte den Ball in der 24. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Gastgeber auf 2:0. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Brederis/Meiningen 1c das 1:2 (44.). Göfis/Satteins 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 3:1 von SPG Göfis/Satteins 1b zeichnete Elias Kaufmann verantwortlich (71.). In der 75. Minute bejubelte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c das 2:3. Kevin Schatzmann versenkte die Kugel zum 4:2 für Göfis/Satteins 1b (80.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Simon Sieber der Anschlusstreffer für Brederis/Meiningen 1c. Schließlich sprang für SPG Göfis/Satteins 1b gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ein Dreier heraus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Göfis/Satteins 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. SPG Göfis/Satteins 1b verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Brederis/Meiningen 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die formschwache Abwehr, die bis dato 37 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c in dieser Saison. Nun musste sich Brederis/Meiningen 1c schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c verliert weiter an Boden und bleibt auch im sechsten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Am kommenden Samstag trifft Göfis/Satteins 1b auf FC Sport Haschko Sulzberg 1b, Brederis/Meiningen 1c spielt am selben Tag gegen SV Typico Lochau 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 4:3 (2:1)

92 Simon Sieber 4:3

80 Kevin Schatzmann 4:2

75 Kevin Stoessel 3:2

71 Elias Kaufmann 3:1

44 Raphael Gaechter 2:1

24 Eigentor durch Sinisa Lepir 2:0

20 Maximilian Ehe 1:0