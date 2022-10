Hatlerdorf Juniors auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 16:07

Für SV Typico Lochau 1b gab es in der Partie gegen SC Hatlerdorf Juniors, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Hatlerdorf Juniors löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Lochau 1b ging in Minute 15 in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (28./32.) zum 2:1 schockte Ioan-Sergiu Coltisor die Gäste und drehte das Spiel. Zur Pause war SC Hatlerdorf Juniors im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 50. Minute erhöhte Adama Saidy auf 3:1 für die Gastgeber. In den 90 Minuten war der Tabellenprimus im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Typico Lochau 1b und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Wer soll Hatlerdorf Juniors noch stoppen? SC Hatlerdorf Juniors verbuchte gegen Lochau 1b die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 4. Landesklasse weiter an. Prunkstück von Hatlerdorf Juniors ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 16 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur zweimal gab sich SC Hatlerdorf Juniors bisher geschlagen. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Hatlerdorf Juniors die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

SV Typico Lochau 1b nimmt mit 18 Punkten den sechsten Tabellenplatz ein. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Lochau 1b derzeit auf dem Konto.

SC Hatlerdorf Juniors erwartet am Samstag SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b. Am Mittwoch empfängt SV Typico Lochau 1b FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SV Typico Lochau 1b, 3:1 (2:1)

50 Adama Saidy 3:1

32 Ioan-Sergiu Coltisor 2:1

28 Ioan-Sergiu Coltisor 1:1

15 Niklas Ill 0:1