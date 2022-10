Kaman rettet Unentschieden

Details Montag, 24. Oktober 2022 07:20

Im Spiel von Farbencenter FC Thüringen 1b gegen SV frigo Ludesch 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich FC Thüringen 1b vom Favoriten.

Florian Burtscher brachte SV Ludesch 1b in der neunten Minute nach vorn. Die passende Antwort hatte Aaron Witwer parat, als er in der elften Minute zum Ausgleich traf. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Noah Witwer das 2:1 nach (45.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 3:2 sicherte Thüringen 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Noah Witwer in diesem Spiel (47.). Aus der Ruhe ließ sich Ludesch 1b nicht bringen. Axel Mathias Kaman erzielte wenig später den Ausgleich (47.). Axel Mathias Kaman traf zum 3:3 zugunsten der Gäste (75.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Farbencenter FC Thüringen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse gehen die Gastgeber in der Rückrunde von der 13. Position an. Drei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat FC Thüringen 1b derzeit auf dem Konto. Thüringen 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV frigo Ludesch 1b in der Tabelle auf Platz sieben. SV Ludesch 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Zu drei Siegen hintereinander reichte es für Ludesch 1b zwar nicht, die Serie ohne Niederlage wurde aber von SV frigo Ludesch 1b fortgesetzt und auf sechs Spiele erhöht.

Nächsten Samstag (13:45 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Farbencenter FC Thüringen 1b mit SV Brauerei Frastanz 1b. SV Ludesch 1b ist am Mittwoch (15:30 Uhr) bei SPG Buch 1c zu Gast.

4. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen 1b – SV frigo Ludesch 1b, 3:3 (2:2)

75 Axel Mathias Kaman 3:3

47 Noah Witwer 3:2

47 Axel Mathias Kaman 2:2

45 Noah Witwer 2:1

11 Aaron Witwer 1:1

9 Florian Burtscher 0:1