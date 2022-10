Gaissau 1b gewinnt bei FC Sulzberg 1b

Details Montag, 24. Oktober 2022 09:23

FC Sport Haschko Sulzberg 1b und SV Gaissau 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass FC Sulzberg 1b eine Niederlage kassierte.

In der neunten Minute lenkte Jonas Barta den Ball zugunsten von Gaissau 1b ins eigene Netz. Marcel Meier erhöhte für die Gäste auf 2:0 (18.). Das 1:2 von Sulzberg 1b bejubelte Stefan Eienbach (25.). Das 3:1 für SV Gaissau 1b stellte Meier sicher. In der 31. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem zweiten Treffer von Eienbach rückte FC Sport Haschko Sulzberg 1b wieder ein wenig an Gaissau 1b heran (53.). Tobias Loacker war zur Stelle und markierte das 4:2 von SV Gaissau 1b (87.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Nino Bilgeri der Anschlusstreffer für FC Sulzberg 1b. Am Ende verbuchte Gaissau 1b gegen die Gastgeber die maximale Punkteausbeute.

Sulzberg 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Sport Haschko Sulzberg 1b derzeit auf dem Konto.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV Gaissau 1b drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 28 Punkte auf. Die Offensivabteilung von Gaissau 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 41-mal zu. SV Gaissau 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Gaissau 1b die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

FC Sulzberg 1b ist am Mittwoch (16:00 Uhr) bei SV Typico Lochau 1b zu Gast. SV Gaissau 1b tritt am Samstag bei IPA SC Tisis 1b an.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – SV Gaissau 1b, 3:4 (1:3)

92 Nino Bilgeri 3:4

87 Tobias Loacker 2:4

53 Stefan Eienbach 2:3

31 Marcel Meier 1:3

25 Stefan Eienbach 1:2

18 Marcel Meier 0:2

9 Eigentor durch Jonas Barta 0:1