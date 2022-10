Buch 1c macht Boden gut

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 07:08

Gegen SPG Buch 1c holte sich SV frigo Ludesch 1b eine 1:3-Schlappe ab. Auf dem Papier ging Buch 1c als Favorit ins Spiel gegen SV Ludesch 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Florian Burtscher brachte Ludesch 1b in der 26. Minute nach vorn. SPG Buch 1c glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für SV frigo Ludesch 1b in die Kabinen. In Minute 52 brachte Buch 1c den Ball im Netz von SV Ludesch 1b zum Ausgleich unter. Lukas Hopfner brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SPG Buch 1c über die Linie (60.). Michael Raid stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für das Heimteam her (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Buch 1c Ludesch 1b 3:1.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SPG Buch 1c im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Buch 1c bei.

SV frigo Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt SV Ludesch 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SPG Buch 1c gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist bei Ludesch 1b verbesserungswürdig, was man an den erst elf geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Die Gäste mussten sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV frigo Ludesch 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Für Buch 1c geht es schon am Samstag bei Intersport FC Schruns 1b weiter. Das nächste Mal ist SV Ludesch 1b am 28.10.2022 gefordert, wenn man bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b antritt.

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SV frigo Ludesch 1b, 3:1 (0:1)

87 Michael Raid 3:1

60 Lukas Hopfner 2:1

52 Jonas Duer 1:1

26 Florian Burtscher 0:1