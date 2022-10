Klatsche bei FC Schruns 1b

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 07:14

SPG Buch 1c konnte Intersport FC Schruns 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich FC Schruns 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Buch 1c beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Silvan Stoderegger brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. In der 27. Minute erhöhte Johannes Ganahl auf 2:0 für Schruns 1b. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Der dritte Streich von Intersport FC Schruns 1b war Mathias Schlatter vorbehalten (60.). Felix Tschanz schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 4:0 für die Heimmannschaft in die Höhe. Benjamin Bachmann vollendete zum fünften Tagestreffer in der 90. Spielminute. Tobias Stephan gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für SPG Buch 1c (91.). Letztlich feierte FC Schruns 1b gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Schruns 1b. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Insbesondere an vorderster Front liegt bei Buch 1c das Problem. Erst 24 Treffer markierte SPG Buch 1c – kein Team der 4. Landesklasse ist schlechter.

Intersport FC Schruns 1b ist jetzt mit 17 Zählern punktgleich mit Buch 1c und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 31:33 auf dem achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

FC Schruns 1b tritt am kommenden Samstag bei SV Gaissau 1b an, SPG Buch 1c empfängt am selben Tag Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SPG Buch 1c, 5:1 (2:0)

91 Tobias Stephan 5:1

90 Benjamin Bachmann 5:0

82 Felix Tschanz 4:0

60 Mathias Schlatter 3:0

27 Johannes Ganahl 2:0

20 Silvan Stoderegger 1:0