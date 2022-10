SV Frastanz 1b leistet nur wenig Widerstand

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 11:28

Farbencenter FC Thüringen 1b zog SV Brauerei Frastanz 1b das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Thüringen 1b den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg der Gastgeber bei SV Frastanz 1b geendet.

Aaron Witwer brachte Frastanz 1b in der 17. Minute ins Hintertreffen. Für das 2:0 von Thüringen 1b zeichnete Fabian Reimann verantwortlich (29.). Zur Halbzeit blickte Farbencenter FC Thüringen 1b auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Für ruhige Verhältnisse sorgte Witwer, als er das 3:0 für FC Thüringen 1b besorgte (46.). Der vierte Streich von Thüringen 1b war Johannes Winkler vorbehalten (63.). In der 79. Minute legte Farbencenter FC Thüringen 1b zum 5:0 nach. Daniel Pfaff gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Thüringen 1b (83.). Schlussendlich setzte sich Thüringen 1b mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Farbencenter FC Thüringen 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Zuletzt lief es erfreulich für FC Thüringen 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Brauerei Frastanz 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Frastanz 1b ist deutlich zu hoch. 51 Gegentreffer – kein Team der 4. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Frastanz 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Defensivleistung von SV Brauerei Frastanz 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Thüringen 1b offenbarte SV Frastanz 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft Farbencenter FC Thüringen 1b auf SPG Buch 1c, Frastanz 1b spielt am selben Tag gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b.

4. Landesklasse: Farbencenter FC Thüringen 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 6:0 (3:0)

83 Daniel Pfaff 6:0

79 Mario Vonbank 5:0

63 Johannes Winkler 4:0

46 Aaron Witwer 3:0

29 Fabian Reimann 2:0

17 Aaron Witwer 1:0