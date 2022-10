Hatlerdorf Juniors schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 15:01

SC Hatlerdorf Juniors erteilte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b eine Lehrstunde und gewann mit 7:0. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Hatlerdorf Juniors enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte sich SC Hatlerdorf Juniors auf dem Platz von Mellau/Bizau/Bezau 1b die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:0 gewonnen.

Ein Doppelpack brachte Hatlerdorf Juniors in eine komfortable Position: Samer Badawi war gleich zweimal zur Stelle (8./23.). Das Heimteam baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Maximilian Flatz beförderte den Ball in der 35. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Tabellenprimus auf 3:0. In der 37. Minute legte Badawi zum 4:0 zugunsten von SC Hatlerdorf Juniors nach. Hatlerdorf Juniors dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Badawi führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (59.). Für das 6:0 und 7:0 war Nexhmedin Sejfijaj verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (61./68.). Am Ende fuhr Hatlerdorf Juniors einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SC Hatlerdorf Juniors bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b in Grund und Boden spielte.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – SC Hatlerdorf Juniors ist weiter auf Kurs. Mit nur 16 Gegentoren stellt Hatlerdorf Juniors die sicherste Abwehr der Liga. Zwölf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Hatlerdorf Juniors. Seit fünf Begegnungen hat Hatlerdorf Juniors das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mellau/Bizau/Bezau 1b holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Wann bekommt der Gast die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC Hatlerdorf Juniors gerät SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b immer weiter in die Bredouille. Im Sturm von Mellau/Bizau/Bezau 1b stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Mellau/Bizau/Bezau 1b nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Am nächsten Samstag (12:00 Uhr) reist Hatlerdorf Juniors zu SV frigo Ludesch 1b, am gleichen Tag begrüßt SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b Lochau 1b vor heimischem Publikum.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, 7:0 (4:0)

68 Nexhmedin Sejfijaj 7:0

61 Nexhmedin Sejfijaj 6:0

59 Samer Badawi 5:0

37 Samer Badawi 4:0

35 Eigentor durch Maximilian Flatz 3:0

23 Samer Badawi 2:0

8 Samer Badawi 1:0