Dank Franz krallt sich Gaissau 1b spät den Sieg

Details Dienstag, 01. November 2022 07:14

IPA SC Tisis 1b und SV Gaissau 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Gaissau 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit SC Tisis 1b ein 4:3-Sieger feststand.

SV Gaissau 1b ging in Minute 15 in Führung. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Gäste für sich beanspruchten. Levin Rasser erhöhte den Vorsprung von Gaissau 1b nach 62 Minuten auf 2:0. In Minute 65 bejubelte IPA SC Tisis 1b das 1:2. In Minute 69 hatte die Heimmannschaft den Ausgleich parat. Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug Sebastian Franz in der Nachspielzeit zu und erzielte den Führungstreffer für SV Gaissau 1b. Schließlich sprang für Gaissau 1b gegen SC Tisis 1b ein Dreier heraus.

IPA SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 21 Punkten auf der Habenseite steht SC Tisis 1b derzeit auf dem fünften Rang. Die Defensive von IPA SC Tisis 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 41-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte SC Tisis 1b bisher sieben Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Nach 14 absolvierten Spielen stockte SV Gaissau 1b sein Punktekonto bereits auf 31 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Gaissau 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Gaissau 1b. Die Saisonbilanz von Gaissau 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte SV Gaissau 1b lediglich drei Niederlagen ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Gaissau 1b seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her.

Nächster Prüfstein für IPA SC Tisis 1b ist SPG Göfis/Satteins 1b (Samstag, 12:00 Uhr). SV Gaissau 1b misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns 1b (14:00 Uhr).

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SV Gaissau 1b, 2:3 (0:1)

92 Sebastian Franz 2:3

69 Dennis Konrad 2:2

65 Dennis Konrad 1:2

62 Levin Rasser 0:2

15 Maik Buettner 0:1