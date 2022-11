Tore am laufenden Band für FC Sulzberg 1b

Details Sonntag, 06. November 2022 07:17

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c blieb gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. FC Sulzberg 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Brederis/Meiningen 1c einen klaren Erfolg. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Sulzberg 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Azim Aydin traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte den Ausgleich (8.). Für das 2:1 und 3:1 war Stefan Eienbach verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (22./44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Aydin (49.), David Fink (53.) und Markus Zeh (79.) schraubten das Ergebnis weiter auf 6:1 in die Höhe. Brederis/Meiningen 1c traf etwas später zum 2:6 (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Sport Haschko Sulzberg 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c.

Mit lediglich zehn Zählern aus 15 Partien steht Brederis/Meiningen 1c auf dem Abstiegsplatz. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich SPG CHT Brederis/Meiningen 1c schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die schmerzliche Phase von Brederis/Meiningen 1c dauert an. Bereits zum vierten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

FC Sulzberg 1b macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position acht. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ist Sulzberg 1b weiter im Aufwind.

Beide Mannschaften sind wieder in 21 Wochen gefordert. Am 01.04.2023 reist Brederis/Meiningen 1c zu SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, während FC Sport Haschko Sulzberg 1b am selben Tag bei IPA SC Tisis 1b antritt.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – FC Sport Haschko Sulzberg 1b, 2:6 (1:3)

89 Raphael Gaechter 2:6

79 Markus Zeh 1:6

53 David Fink 1:5

49 Azim Aydin 1:4

44 Stefan Eienbach 1:3

22 Stefan Eienbach 1:2

8 Kevin Stoessel 1:1

6 Azim Aydin 0:1