Anschluss- bleibt nur Ehrentreffer

SPG Göfis/Satteins 1b führte IPA SC Tisis 1b nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Göfis/Satteins 1b als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel bei SC Tisis 1b hatte SPG Göfis/Satteins 1b schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Elias Kaufmann brachte Göfis/Satteins 1b in der achten Minute in Front. Der Gastgeber machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sascha Zuchetto (10.). IPA SC Tisis 1b markierte das 1:2 (19.). In der 21. Minute brachte SPG Göfis/Satteins 1b das Netz zum Zappeln. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Kaufmann seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Göfis/Satteins 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Mit dem Tor zum 5:1 steuerte Zuchetto bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.). Lukas Jenny überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für SPG Göfis/Satteins 1b (74.). Mit dem Spielende fuhr SPG Göfis/Satteins 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für SC Tisis 1b klar, dass gegen Göfis/Satteins 1b heute kein Kraut gewachsen war.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Göfis/Satteins 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz.

IPA SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast bekleidet mit 21 Zählern Tabellenposition sechs. Die Defensive von SC Tisis 1b muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Die letzten Auftritte von IPA SC Tisis 1b waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Für das nächste Spiel reist SPG Göfis/Satteins 1b am 01.04.2023 zu Intersport FC Schruns 1b, am selben Tag empfängt SC Tisis 1b FC Sport Haschko Sulzberg 1b.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – IPA SC Tisis 1b, 6:1 (4:1)

74 Lukas Jenny 6:1

58 Sascha Zuchetto 5:1

42 Elias Kaufmann 4:1

21 Goekmen Koz 3:1

19 Dennis Konrad 2:1

10 Sascha Zuchetto 2:0

8 Elias Kaufmann 1:0