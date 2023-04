Göfis/Satteins 1b triumphiert bei FC Schruns 1b

Details Sonntag, 02. April 2023 07:11

Am Samstag begrüßte Intersport FC Schruns 1b SPG Göfis/Satteins 1b. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus. Göfis/Satteins 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. SPG Göfis/Satteins 1b hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Benedikt Bitschnau mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Göfis/Satteins 1b. FC Schruns 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. SPG Göfis/Satteins 1b markierte in der 59. Minute den Ausgleich. Die Schlussphase musste Göfis/Satteins 1b ohne Samuel Andrich bestreiten, der in der 83. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. SPG Göfis/Satteins 1b witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 ein (85.). Elias Kaufmann stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für Göfis/Satteins 1b her (87.). Trotz Unterzahl war SPG Göfis/Satteins 1b in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Schruns 1b und fuhr somit einen Sieg ein.

Intersport FC Schruns 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Das Heimteam kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch fünf Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FC Schruns 1b, sodass man lediglich drei Punkte holte.

Göfis/Satteins 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die vierte Position vorgerückt. Die Saison von SPG Göfis/Satteins 1b verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Göfis/Satteins 1b nun schon acht Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte.

Nächster Prüfstein für Schruns 1b ist FC Sport Haschko Sulzberg 1b (Samstag, 13:45 Uhr). SPG Göfis/Satteins 1b misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b (13:00 Uhr).

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 1:3 (1:0)

87 Elias Kaufmann 1:3

85 Volkan Akcay 1:2

59 Volkan Akcay 1:1

43 Benedikt Bitschnau 1:0

