Negativserie von Brederis/Meiningen 1c hält weiter an

Nichts zu holen gab es für SPG CHT Brederis/Meiningen 1c bei SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 3:1. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Mellau/Bizau/Bezau 1b wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte Brederis/Meiningen 1c mit 4:1 gewonnen.

Julian Moser brachte den Tabellenletzten per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 22. und 39. Minute vollstreckte. Mit der Führung für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b ging es in die Halbzeitpause. Arsen Murad vollendete zum dritten Tagestreffer in der 64. Spielminute. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c markierte das 1:3 (72.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Mellau/Bizau/Bezau 1b einen dreifachen Punktgewinn gegen Brederis/Meiningen 1c.

SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b sprang mit diesem Erfolg auf den neunten Platz. Mellau/Bizau/Bezau 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – Brederis/Meiningen 1c bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 50 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c in dieser Saison. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Not von Brederis/Meiningen 1c wird immer größer. Gegen Mellau/Bizau/Bezau 1b verlor SPG CHT Brederis/Meiningen 1c bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b tritt am kommenden Samstag bei SV frigo Ludesch 1b an, Brederis/Meiningen 1c empfängt am selben Tag IPA SC Tisis 1b.

4. Landesklasse: SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, 3:1 (2:0)

72 Kevin Stoessel 3:1

64 Arsen Murad 3:0

39 Julian Moser 2:0

22 Julian Moser 1:0

