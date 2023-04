Lochau II siegt im Spitzenspiel gegen Göfis/Satteins II

Details Sonntag, 30. April 2023 02:18

Nach der Auswärtspartie gegen SV Typico Lochau 1b stand SPG Göfis/Satteins 1b mit leeren Händen da. Lochau 1b siegte mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Typico Lochau 1b die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Thomas Eberle machte in der 25. Minute das 1:0 von Göfis/Satteins 1b perfekt. Mit einem schnellen Doppelpack (38./40.) zum 2:1 schockte Nicolas Constantin Messmer den Gast und drehte das Spiel. Die Pausenführung von Lochau 1b fiel knapp aus. Laith Al Mustafa erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 79 Minuten auf 3:1. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Typico Lochau 1b SPG Göfis/Satteins 1b 3:1.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Lochau 1b nun auf dem vierten Platz steht. Mit 61 geschossenen Toren gehört SV Typico Lochau 1b offensiv zur Crème de la Crème der 4. Landesklasse.

Durch diese Niederlage fällt Göfis/Satteins 1b in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Als Nächstes steht für Lochau 1b eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (13:45 Uhr) geht es gegen FC Sport Haschko Sulzberg 1b. SPG Göfis/Satteins 1b tritt bereits einen Tag vorher gegen FC Mellau 1b an (15:00 Uhr).

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 3:1 (2:1)

79 Laith Al Mustafa 3:1

40 Nicolas Constantin Messmer 2:1

38 Nicolas Constantin Messmer 1:1

25 Thomas Eberle 0:1

