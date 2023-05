Punkteteilung zwischen Gaissau II und Ludesch II trotz Doppelpack von Burtscher

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:37

In der Begegnung SV Gaissau 1b gegen SV Ludesch 1b trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste erwiesen sich gegen Gaissau 1b als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Ludesch 1b mit 5:4 gesiegt.

Florian Burtscher brachte SV frigo Ludesch 1b nach elf Minuten die 1:0-Führung. Die passende Antwort hatte Kai Pauritsch parat, als er in der 17. Minute zum Ausgleich traf. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Ludesch 1b nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Burtscher in diesem Spiel (19.). Zur Pause hatte Ludesch 1b eine hauchdünne Führung inne. Der Referee schickte Cemal Sarac von SV frigo Ludesch 1b mit Gelb-Rot zum Duschen (68.). Das 2:2 von SV Gaissau 1b stellte Sebastian Franz sicher (72.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Gaissau 1b bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Gastgeber verbuchten insgesamt 13 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Gaissau 1b noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SV Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Ludesch 1b liegt nun auf Platz neun. In der Verteidigung von SV frigo Ludesch 1b stimmt es ganz und gar nicht: 61 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat SV Ludesch 1b momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Ludesch 1b in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nächster Prüfstein für Gaissau 1b ist SV Brauerei Frastanz 1b (Samstag, 18:00 Uhr). SV frigo Ludesch 1b misst sich am selben Tag mit SPG Göfis/Satteins 1b (14:30 Uhr).

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SV frigo Ludesch 1b, 2:2 (1:2)

72 Sebastian Franz 2:2

19 Florian Burtscher 1:2

17 Kai Pauritsch 1:1

11 Florian Burtscher 0:1

