Herbe Heimpleite für FC Schruns II gegen Großwalsertal II

SPG Großwalsertal 1b setzte sich standesgemäß gegen FC Schruns 1b mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Großwalsertal 1b. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Vor heimischem Publikum war dem Gast im Hinspiel ein 2:0-Sieg geglückt.

Gleich zu Spielbeginn traf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b zur frühen Führung (3.). SPG Großwalsertal 1b machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (9.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b zum 3:0 (45.). Das überzeugende Auftreten von SPG Großwalsertal 1b fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Großwalsertal 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (48.). Letztlich fuhr SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Schruns 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 21 absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den 14. Platz in der Tabelle ein. Wo bei Intersport FC Schruns 1b der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 36 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich FC Schruns 1b schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SPG Großwalsertal 1b hat nach dem souveränen Erfolg über Schruns 1b weiter die vierte Tabellenposition inne. Offensiv konnte Großwalsertal 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 67 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Intersport FC Schruns 1b ist nach sieben sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während SPG Großwalsertal 1b mit insgesamt 38 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Nächster Prüfstein für FC Schruns 1b ist auf gegnerischer Anlage SC Hatlerdorf Juniors (Samstag, 17:15 Uhr). Tags zuvor misst sich Großwalsertal 1b mit Farbencenter FC Thüringen 1b.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 0:4 (0:3)

48 Marcel Duenser 0:4

45 Adrian Duenser 0:3

9 Philip Kaufmann 0:2

3 Daniel Mueller 0:1

