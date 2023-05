Knappe Heimniederlage für SC Tisis II gegen die Hatlerdorf Juniors

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:39

IPA SC Tisis 1b und SC Hatlerdorf Juniors lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:5 endete. SC Tisis 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Bereits das Hinspiel hatte Hatlerdorf Juniors für sich entschieden und einen 5:3-Sieg gefeiert.

Cem Zengin traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von IPA SC Tisis 1b perfekt (3./5.). Das 1:2 von SC Hatlerdorf Juniors stellte Samer Badawi sicher (11.). Bereits in der 14. Minute erhöhte SC Tisis 1b den Vorsprung. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Dzemo Neslanovic in der 28. Minute. Hatlerdorf Juniors glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für IPA SC Tisis 1b in die Kabinen. In der 58. Minute war Badawi mit dem Ausgleich zum 3:3 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Das 4:3 von SC Hatlerdorf Juniors bejubelte Jose Luis Espinoza Ordonez (74.). Es folgte der Anschlusstreffer für SC Tisis 1b – bereits der dritte für Zengin. Nun stand es nur noch 4:5 (80.). Am Ende nahm Hatlerdorf Juniors bei der Heimmannschaft einen Auswärtssieg mit.

IPA SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt SC Tisis 1b weiterhin den sechsten Tabellenplatz. In der Verteidigung von IPA SC Tisis 1b stimmt es ganz und gar nicht: 65 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. SC Tisis 1b verbuchte insgesamt neun Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Für IPA SC Tisis 1b sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mit 55 Zählern führt SC Hatlerdorf Juniors das Klassement der 4. Landesklasse souverän an. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SC Tisis 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 79-mal schlugen die Angreifer von Hatlerdorf Juniors in dieser Spielzeit zu. Mit dem Sieg baute Hatlerdorf Juniors die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Hatlerdorf Juniors 18 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der SC Hatlerdorf Juniors ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für IPA SC Tisis 1b ist SV Typico Lochau 1b (Samstag, 13:30 Uhr). Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit FC Schruns 1b (17:15 Uhr).

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 4:5 (3:2)

80 Cem Zengin 4:5

76 Dzemo Neslanovic 3:5

74 Jose Luis Espinoza Ordonez 3:4

58 Samer Badawi 3:3

28 Dzemo Neslanovic 3:2

14 Dennis Konrad 3:1

11 Samer Badawi 2:1

5 Cem Zengin 2:0

3 Cem Zengin 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei