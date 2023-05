SPG Großwalsertal II macht mit Sieg gegen Thüringen II Boden gut

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:59

Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für Farbencenter FC Thüringen 1b vom Auswärtsmatch bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in Richtung Heimat. SPG Großwalsertal 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel bei FC Thüringen 1b hatte Großwalsertal 1b schlussendlich mit 5:0 für sich entschieden.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Lorenz Tschann das schnelle 1:0 für Thüringen 1b erzielte. Das 1:1 von SPG Großwalsertal 1b stellte Michael Jenny sicher (18.). Kurz vor dem Seitenwechsel legten die Gastgeber das 2:1 nach (44.). Großwalsertal 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b markierte das 3:1 (63.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte SPG Großwalsertal 1b gegen Farbencenter FC Thüringen 1b.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Großwalsertal 1b aus und brachte eine Verbesserung auf Platz drei ein. Offensiv konnte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 70 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Großwalsertal 1b die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SPG Großwalsertal 1b 13 Siege, zwei Remis und kassierte erst sieben Niederlagen. SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Trotz der Niederlage fiel FC Thüringen 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Wo bei den Gästen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 37 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Thüringen 1b alles andere als positiv. Farbencenter FC Thüringen 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nächster Prüfstein für SPG Großwalsertal 1b ist auf gegnerischer Anlage SPG CHT Brederis/Meiningen 1c (Samstag, 14:45 Uhr). Einen Tag später misst sich FC Thüringen 1b mit SC Hatlerdorf Juniors.

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 3:1 (2:1)

63 Daniel Mueller 3:1

44 Daniel Mueller 2:1

18 Michael Jenny 1:1

8 Lorenz Tschann 0:1

