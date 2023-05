SV Frastanz II verliert auch bei Göfis/Satteins II

Details Donnerstag, 18. Mai 2023 00:11

Göfis/Satteins 1b erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Frastanz 1b. Auf dem Papier ging SPG Göfis/Satteins 1b als Favorit ins Spiel gegen Frastanz 1b – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Göfis/Satteins 1b hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Lukas Jenny brachte das Heimteam in der 36. Minute in Front. Zur Pause war SPG Göfis/Satteins 1b im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Renan Mota Menegussi versenkte den Ball in der 59. Minute im Netz von SV Brauerei Frastanz 1b. Adrian Doller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Göfis/Satteins 1b (83.). Ein starker Auftritt ermöglichte SPG Göfis/Satteins 1b am Mittwoch einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Frastanz 1b.

Offensiv konnte Göfis/Satteins 1b in der 4. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 70 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. SPG Göfis/Satteins 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und acht Niederlagen dazu.

Mit erschreckenden 74 Gegentoren stellt Frastanz 1b die schlechteste Abwehr der Liga. Sieben Siege, ein Remis und 13 Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen Göfis/Satteins 1b ist SV Brauerei Frastanz 1b weiter das defensivschwächste Team der 4. Landesklasse.

SPG Göfis/Satteins 1b tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SPG Buch 1c an. Bereits drei Tage vorher reist SV Frastanz 1b zu Buch 1c.

4. Landesklasse: SPG Göfis/Satteins 1b – SV Brauerei Frastanz 1b, 3:0 (1:0)

