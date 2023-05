Gaissau II nach Sieg gegen Buch 1c zurück in der Spur

Details Samstag, 20. Mai 2023 02:15

Die Differenz von einem Treffer brachte Gaissau 1b gegen Buch 1c den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Gaissau 1b. Im Hinspiel hatte Gaissau 1b SPG Buch 1c mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Elias Eberle brachte Buch 1c in der 26. Minute nach vorn. Kai Pauritsch traf zum 1:1 zugunsten von SV Gaissau 1b (33.). Elias Ruepp nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Obwohl Gaissau 1b nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SPG Buch 1c zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Trotz des Sieges bleibt SV Gaissau 1b auf Platz zwei. 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Gaissau 1b momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Gaissau 1b insgesamt nur sieben Zähler.

In der Tabelle liegt Buch 1c nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 33 Treffer markierte SPG Buch 1c – kein Team der 4. Landesklasse ist schlechter. Buch 1c kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Vom Glück verfolgt war SPG Buch 1c in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Samstag trifft Gaissau 1b auf SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, Buch 1c spielt tags zuvor gegen SPG Göfis/Satteins 1b.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SPG Buch 1c, 2:1 (2:1)

35 Elias Ruepp 2:1

33 Kai Pauritsch 1:1

26 Elias Eberle 0:1

