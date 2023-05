Anschlusstor von Mathias Schlatter bleibt für Schruns II gegen Lochau II nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:58

FC Schruns 1b konnte Lochau 1b nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Typico Lochau 1b. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit den Gästen ein 2:1-Sieger feststand.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Lochau 1b bereits in Front. Johannes Pichler markierte in der dritten Minute die Führung. Für das 2:0 von SV Typico Lochau 1b zeichnete Nicolas Constantin Messmer verantwortlich (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathias Schlatter in der 22. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. In der 50. Minute erhöhte Laith Al Mustafa auf 3:1 für Lochau 1b. Wenig später behauptete sich Lochau 1b gegen die Hintermannschaft von Schruns 1b. Neuer Spielstand: 4:1 (75.). Als der Schiedsrichter die Begegnung schließlich abpfiff, war Intersport FC Schruns 1b vor heimischer Kulisse mit 1:4 geschlagen.

Der Tabellenletzte muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 67 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich FC Schruns 1b schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

SV Typico Lochau 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Die Offensive von Lochau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Schruns 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 71-mal schlugen die Angreifer von SV Typico Lochau 1b in dieser Spielzeit zu. 13 Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Lochau 1b momentan auf dem Konto.

Intersport FC Schruns 1b steckt nach neun Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Typico Lochau 1b mit aktuell 43 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag (18:30 Uhr) reist FC Schruns 1b zu FC Mellau 1b, am gleichen Tag begrüßt Lochau 1b Farbencenter FC Thüringen 1b vor heimischem Publikum.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SV Typico Lochau 1b, 1:4 (1:2)

75 Mikael Azzopardi Huetter 1:4

50 Laith Al Mustafa 1:3

22 Mathias Schlatter 1:2

18 Nicolas Constantin Messmer 0:2

3 Johannes Pichler 0:1

