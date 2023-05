Doppelpack von Simon Sieber ebnet Brederis/Meiningen II den Weg gegen Großwalsertal II

Details Sonntag, 21. Mai 2023 01:59

Gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c holte sich SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Brederis/Meiningen 1c die Nase vorn. SPG Großwalsertal 1b hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ging in Minute 30 in Führung. In der 32. Minute erzielte Simon Sieber das 2:0 für die Heimmannschaft. Brederis/Meiningen 1c dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Sieber überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SPG CHT Brederis/Meiningen 1c (46.). In der 62. Minute bejubelte Großwalsertal 1b das 1:3. Obwohl Brederis/Meiningen 1c nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von SPG CHT Brederis/Meiningen 1c unteres Mittelfeld. Brederis/Meiningen 1c verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Seit sechs Begegnungen hat SPG CHT Brederis/Meiningen 1c das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SPG Großwalsertal 1b auf den fünften Tabellenplatz. 13 Siege, zwei Remis und acht Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Großwalsertal 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Brederis/Meiningen 1c ist SV Gaissau 1b (Samstag, 15:00 Uhr). SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b misst sich am selben Tag mit SC Hatlerdorf Juniors (17:15 Uhr).

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 3:1 (3:0)

62 Adrian Duenser 3:1

46 Simon Sieber 3:0

32 Simon Sieber 2:0

30 Kevin Stoessel 1:0

