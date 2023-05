Buch 1c erreicht Remis gegen Göfis/Satteins II dank Simon Heinisch

Details Samstag, 27. Mai 2023 01:27

SPG Göfis/Satteins 1b ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SPG Buch 1c hinausgekommen. Buch 1c zog sich gegen Göfis/Satteins 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte SPG Buch 1c einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Für das erste Tor sorgte Luca Lampert. In der 28. Minute traf der Spieler von SPG Göfis/Satteins 1b ins Schwarze. Lukas Hopfner ließ sich in der 37. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Buch 1c. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Maximilian Ehe auf Seiten von Göfis/Satteins 1b das 2:1 (42.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung. Für das zweite Tor von SPG Buch 1c war Simon Heinisch verantwortlich, der in der 64. Minute das 2:2 besorgte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich die Gastgeber und SPG Göfis/Satteins 1b die Punkte teilten.

In der Endphase des Fußballjahres rangierte Buch 1c im unteren Mittelfeld. Die vergangenen Spiele waren für SPG Buch 1c nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Kurz vor Saisonende steht Göfis/Satteins 1b mit 42 Punkten auf Platz vier. Die Offensive von SPG Göfis/Satteins 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Buch 1c war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 75-mal schlugen die Angreifer von Göfis/Satteins 1b in dieser Spielzeit zu. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SPG Göfis/Satteins 1b noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SPG Buch 1c erwartet am Dienstag Farbencenter FC Thüringen 1b. Als Nächstes steht Göfis/Satteins 1b SV Gaissau 1b gegenüber (Samstag, 14:45 Uhr).

4. Landesklasse: SPG Buch 1c – SPG Göfis/Satteins 1b, 2:2 (1:2)

64 Simon Heinisch 2:2

42 Maximilian Ehe 1:2

37 Lukas Hopfner 1:1

28 Luca Lampert 0:1

