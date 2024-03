FC Schwarzenberg II siegt gegen Mellau II souverän

Details Samstag, 30. März 2024 23:23

MEVO FC Schwarzenberg 1b kam gegen FC Mellau 1b zu einem klaren 4:1-Erfolg.

Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Schwarzenberg 1b den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: FC Mellau 1b hatte mit 4:3 die Oberhand behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Marco Meusburger markierte in der vierten Minute die Führung. Schwarzenberg 1b glich nur wenig später aus (20.), sodass es fortan 1:1 stand. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf der Gastgeber zur Führung (42.). Zur Pause wusste MEVO FC Schwarzenberg 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Das 3:1 ließ FC Schwarzenberg 1b zum dritten Mal im Match jubeln (81.). Lucas Meusburger gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Schwarzenberg 1b (83.). Schließlich strich MEVO FC Schwarzenberg 1b die Optimalausbeute gegen FC Mellau 1b ein.

FC Schwarzenberg 1b ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Die Offensivabteilung von Schwarzenberg 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 43-mal zu. MEVO FC Schwarzenberg 1b verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von FC Schwarzenberg 1b konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

FC Mellau 1b hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat FC Mellau 1b derzeit auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat FC Mellau 1b noch Luft nach oben.

Schwarzenberg 1b tritt am Samstag, den 06.04.2024, um 14:30 Uhr, bei Farbencenter FC Thüringen 1b an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt FC Mellau 1b SC Austria Lustenau Juniors.

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – FC Mellau 1b, 4:1 (2:1)

83 Lucas Meusburger 4:1

81 Renald Zuendel 3:1

42 William Shawn Kobe Bereuter 2:1

20 Renald Zuendel 1:1

4 Marco Meusburger 0:1

