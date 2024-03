FC Koblach II wacht in Schruns erst nach dem Rückstand auf!

Details Samstag, 30. März 2024 23:23

FC Schruns 1b und FC Koblach 1b lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Schruns 1b war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Koblach 1b hatte im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Mathias Schlatter brachte Intersport FC Schruns 1b in der 17. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Benedikt Bitschnau die Führung der Heimmannschaft aus. Mit der Führung für FC Schruns 1b ging es in die Kabine. Für das erste Tor von Peter Dach FC Koblach 1b war Luca Sigl verantwortlich, der in der 48. Minute das 1:2 besorgte. Die komfortable Halbzeitführung von Schruns 1b hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Bastian Gumilar schoss den Ausgleich in der 53. Spielminute. Thomas Staudacher brachte FC Koblach 1b nach 62 Minuten die 3:2-Führung. In der 82. Minute brachte Lucas Tschanz den Ball im Netz der Gäste unter. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters hatte Intersport FC Schruns 1b das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

FC Schruns 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet Schruns 1b die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Koblach 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Intersport FC Schruns 1b alles andere als positiv.

Peter Dach FC Koblach 1b behauptet nach dem Erfolg über FC Schruns 1b den vierten Tabellenplatz. Die Saison von FC Koblach 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

Mit 28 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Koblach 1b eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Schruns 1b nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Nächster Prüfstein für Intersport FC Schruns 1b ist SK CHT Austria Meiningen 1b (Samstag, 16:00 Uhr). Peter Dach FC Koblach 1b misst sich am selben Tag mit Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b (13:30 Uhr).

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – Peter Dach FC Koblach 1b, 3:4 (2:0)

82 Lucas Tschanz 3:4

76 Markus Moder 2:4

62 Thomas Staudacher 2:3

53 Bastian Gumilar 2:2

48 Luca Sigl 2:1

45 Benedikt Bitschnau 2:0

17 Mathias Schlatter 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.