Dramatisches Duell zwischen Frastanz II und Meiningen II

Details Samstag, 20. April 2024 23:07

Keckeis Installationen SV Frastanz 1b und SK CHT Austria Meiningen 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. SV Frastanz 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Schon im Hinspiel hatte SK Meiningen 1b die Oberhand behalten und einen 5:1-Erfolg davongetragen.

Mathias Keckeis brachte Frastanz 1b in der 20. Minute in Front. Emanuel Pedot versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (23.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Noah Ganath mit dem 1:2 für SK CHT Austria Meiningen 1b zur Stelle (44.). Keckeis Installationen SV Frastanz 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. In der 53. Minute brachte Paul Albrecht das Netz für SV Frastanz 1b zum Zappeln. Kevin Stössel beförderte das Leder zum 2:3 von SK Meiningen 1b in die Maschen (90.). Am Schluss siegte Frastanz 1b gegen den Gast.

Keckeis Installationen SV Frastanz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Frastanz 1b liegt nun auf Platz sechs. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Frastanz 1b ist deutlich zu hoch. 51 Gegentreffer – kein Team der 4. Landesklasse fing sich bislang mehr Tore ein. Neun Siege und acht Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Frastanz 1b.

Wann bekommt SK Meiningen 1b die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Frastanz 1b gerät SK CHT Austria Meiningen 1b immer weiter in die Bredouille. Nun musste sich SK CHT Austria Meiningen 1b schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Während Keckeis Installationen SV Frastanz 1b am kommenden Samstag Peter Dach FC Koblach 1b empfängt, bekommt es SK Meiningen 1b am selben Tag mit FC Lustenau 1c zu tun.

4. Landesklasse: Keckeis Installationen SV Frastanz 1b – SK CHT Austria Meiningen 1b, 3:2 (2:1)

90 Kevin Stössel 3:2

53 Paul Albrecht 3:1

44 Noah Ganath 2:1

23 Emanuel Pedot 2:0

20 Matthias Keckeis 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.