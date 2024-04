RW Langen II überflügelt FC Schwarzenberg II in der Tabelle

Details Samstag, 20. April 2024 23:07

Am Samstag trafen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b und MEVO FC Schwarzenberg 1b aufeinander. Das Match entschied RW Langen 1b mit 2:1 für sich.

Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte FC Schwarzenberg 1b einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Kevin Elbs brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. Schwarzenberg 1b glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b in die Kabinen. Moritz Netzer versenkte die Kugel zum 2:0 (51.). Renato Reichardt Prestes war es, der in der 69. Minute den Ball im Tor von RW Langen 1b unterbrachte. In den 90 Minuten war das Heimteam im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als MEVO FC Schwarzenberg 1b und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Mit dem Dreier sprang Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b auf den dritten Platz der 4. Landesklasse. RW Langen 1b ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt FC Schwarzenberg 1b den siebten Platz in der Tabelle ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b bei SC Austria Lustenau Juniors an, während Schwarzenberg 1b einen Tag zuvor KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b empfängt.

4. Landesklasse: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen 1b – MEVO FC Schwarzenberg 1b, 2:1 (1:0)

69 Renato Reichardt Prestes 2:1

51 Moritz Netzer 2:0

17 Kevin Elbs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.