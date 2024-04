Erneuter Patzer des FC Mellau II gegen Ludesch II

Details Samstag, 20. April 2024 23:08

Durch ein 3:0 holte sich SV Ludesch 1b drei Punkte bei FC Mellau 1b. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Ludesch 1b ein 3:2-Sieger feststand.

Enzo Mott brachte die Gäste in der achten Minute nach vorn. SV frigo Ludesch 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Florian Burtscher schoss für SV Ludesch 1b in der 52. Minute das zweite Tor. SV frigo Ludesch 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 (53.). In der 68. Minute zeigte der Schiedsrichter Marco Meusburger von FC Mellau 1b die Rote Karte. Am Ende behielt SV Ludesch 1b gegen das Heimteam die Oberhand.

FC Mellau 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 28 Punkten auf der Habenseite steht FC Mellau 1b derzeit auf dem vierten Rang. Neun Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat FC Mellau 1b momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert FC Mellau 1b im Klassement weiter an Boden.

Ludesch 1b machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. SV frigo Ludesch 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über FC Mellau 1b ist SV Ludesch 1b weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für FC Mellau 1b ist Intersport FC Schruns 1b (Samstag, 14:45 Uhr). Ludesch 1b misst sich am selben Tag mit Farbencenter FC Thüringen 1b (14:30 Uhr).

4. Landesklasse: FC Mellau 1b – SV frigo Ludesch 1b, 0:3 (0:1)

53 Tugay Uslu 0:3

52 Florian Burtscher 0:2

8 Enzo Mott 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.