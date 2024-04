FC Schwarzenberg II siegt gegen Hittisau II und klettert nach oben!

Details Montag, 29. April 2024 21:53

Bei MEVO FC Schwarzenberg 1b holte sich KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b eine 1:3-Schlappe ab. FC Schwarzenberg 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Das enge Hinspiel hatte das Heimteam durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Luca Nussbaumer brachte FC Hittisau 1b in der 35. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause wusste Schwarzenberg 1b eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 53. Minute brachte Jakob Flatz das Netz für MEVO FC Schwarzenberg 1b zum Zappeln. Simon Maier war es, der in der 77. Minute den Ball im Gehäuse von FC Schwarzenberg 1b unterbrachte. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Renato Reichardt Prestes für einen Treffer sorgte (93.). Letzten Endes ging Schwarzenberg 1b im Duell mit Hittisau 1b als Sieger hervor.

Durch den Erfolg rückte MEVO FC Schwarzenberg 1b auf die fünfte Position der 4. Landesklasse vor. Die Offensivabteilung von FC Schwarzenberg 1b funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 50-mal zu. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Schwarzenberg 1b momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für MEVO FC Schwarzenberg 1b, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich FC Hittisau 1b weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Nächster Prüfstein für FC Schwarzenberg 1b ist Peter Dach FC Koblach 1b (Mittwoch, 13:30 Uhr). Hittisau 1b misst sich am selben Tag mit SC Austria Lustenau Juniors (15:00 Uhr).

4. Landesklasse: MEVO FC Schwarzenberg 1b – KFZ Hagspiel FC Hittisau 1b, 3:1 (1:0)

93 Renato Reichardt Prestes 3:1

77 Simon Maier 2:1

53 Jakob Flatz 2:0

35 Luca Nussbaumer 1:0

