Lucas Tschanz mit Doppelpack für Schruns II gegen Sulzberg II

Details Montag, 06. Mai 2024 12:35

Am Samstag zeigte der FC Schruns 1b eine beeindruckende Leistung gegen den FC Sulzberg 1b, indem sie einen klaren 3:0-Sieg erzielten. Die Tore fielen alle in der ersten Halbzeit, wobei Lucas Tschanz als Doppeltorschütze glänzte, bevor Manuel Pius Kuster den Sack zumachte. Trotz einer gelb-roten Karte gegen Tschanz kurz vor Schluss, konnte Sulzberg 1b das Ruder nicht mehr herumreißen.

Ein Blitzstart für FC Schruns 1b

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, als der FC Schruns 1b schon in der 10. Minute durch Lucas Tschanz in Führung ging. Diese frühe Führung gab den Ton für den Rest der Partie an. Der FC Schruns 1b, auch bekannt als Intersport FC Schruns 1b, nutzte die Verwirrung in der Abwehr des FC Sulzberg 1b aus und baute den Druck weiter aus. Tschanz, der sich als Schlüsselfigur für Schruns herausstellte, zeigte seine Klasse erneut in der 35. Minute, als er das Leder zum zweiten Mal im Netz des Gegners versenkte und somit das 2:0 markierte.

Manuel Pius Kuster besiegelt den Sieg

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, war es Manuel Pius Kuster, der mit einem präzisen Schuss das 3:0 für den FC Schruns 1b erzielte. Dieses Tor war nicht nur ein weiterer Beweis für die Überlegenheit des Heimteams in dieser Begegnung, sondern es setzte auch ein deutliches Zeichen für die Gäste aus Sulzberg, dass es kein Zurück mehr gab. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der FC Schruns 1b in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit bot trotz intensiver Bemühungen beider Teams keine weiteren Tore. Der FC Sulzberg 1b bemühte sich, den Abstand zu verringern, fand jedoch keine Mittel, um die solide Verteidigung des FC Schruns 1b zu durchbrechen. In der 89. Minute erhielt Lucas Tschanz vom FC Schruns 1b eine gelb-rote Karte, was jedoch an der Überlegenheit seines Teams nichts mehr ändern konnte. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0-Sieg für den FC Schruns 1b, der seine Dominanz über den gesamten Spielverlauf hinweg unter Beweis stellte.

Das Spiel, welches mit großer Spannung erwartet wurde, zeigte die Stärken des FC Schruns 1b auf, die mit effizientem Angriffsspiel und einer soliden Defensive den Gegner dominierten. Für den FC Sulzberg 1b war es eine harte Lektion, die zeigt, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt. Der FC Schruns 1b hingegen kann diesen Sieg als Motivation für die kommenden Spiele nutzen.

4. Landesklasse: Schruns 1b : Sulzberg 1b - 3:0 (3:0)

42 Manuel Pius Kuster 3:0

35 Lucas Tschanz 2:0

10 Lucas Tschanz 1:0

