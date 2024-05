Spektakuläres Fußballdrama: Austria Lustenau Juniors siegen knapp gegen FC Koblach 1b

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:11

In einem spannenden Duell der 4. Landesklasse, das bis zur letzten Minute für Nervenkitzel sorgte, setzten sich die Austria Lustenau Juniors in einer dramatischen Partie mit 4:3 gegen den Peter Dach FC Koblach 1b durch. Das Spiel, das zahlreiche Wendungen und Tore bot, fand in der 21. Runde statt und bot den Zuschauern ein echtes Fußballfest.

Früher Führungstreffer und rasante erste Halbzeit

Die Gastgeber, FC Koblach 1b, legten einen Blitzstart hin, als Thomas Staudacher bereits in der ersten Spielminute das 1:0 erzielte. Diese frühe Führung gab dem Team initial einen sichtbaren Auftrieb. Doch die Freude währte nicht lange, denn schon in der 13. Minute glichen die Juniors durch Enes Sibak aus. Die Partie nahm an Intensität zu, beide Teams spielten mit offenem Visier. In der 21. Minute war es erneut Staudacher, der für Koblach traf und seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Diese Führung konnte bis zur Halbzeit gehalten werden, wobei beide Mannschaften weiterhin offensiv agierten und sich Chancen erarbeiteten.

Zweite Halbzeit: Comeback der Juniors

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Die Austria Lustenau Juniors kamen entschlossen aus der Kabine und es dauerte nicht lange, bis Francis Sajol in der 56. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Das Momentum schien nun auf der Seite der Juniors zu liegen. Marlon Schweighofer wurde zum Mann der zweiten Halbzeit, als er seine Farben in der 71. Minute erstmals in Führung brachte und kurz darauf, in der 76. Minute, mit seinem zweiten Treffer das 4:2 erzielte. Die Gäste demonstrierten beeindruckende Effektivität und schienen das Spiel nun unter Kontrolle zu haben.

Der FC Koblach 1b gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Anschluss. In der 82. Minute war es wiederum Thomas Staudacher, der mit seinem dritten Tor an diesem Tag den Anschlusstreffer zum 3:4 erzielte und damit einen Hattrick vollendete. Die Schlussminuten des Spiels waren von hoher Spannung geprägt, da Koblach alles nach vorne warf, um zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger gefährlicher Momente gelang es den Juniors, die knappe Führung über die Zeit zu bringen.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:3-Sieg für die Austria Lustenau Juniors, die mit diesem Auswärtserfolg wichtige Punkte sammelten. Für die Fans beider Teams bot diese Begegnung viel Unterhaltung und bestätigte erneut, warum der Fußball so unberechenbar und faszinierend ist.

4. Landesklasse: Koblach 1b : Austria Lustenau Jrs. - 3:4 (2:1)

82 Thomas Staudacher 3:4

76 Marlon Schweighofer 2:4

71 Marlon Schweighofer 2:3

56 Francis Sajol 2:2

21 Thomas Staudacher 2:1

13 Enes Sibak 1:1

1 Thomas Staudacher 1:0

