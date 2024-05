SK Meiningen II mit Sieg gegen FC Sulzberg II

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:13

In einer packenden Begegnung der 21. Runde in der 4. Landesklasse, standen sich der FC Sport Haschko Sulzberg 1b und der SK CHT Austria Meiningen 1b gegenüber. Trotz eines frühen Rückstands und einem zwischenzeitlichen Ausgleich durch ein Eigentor, musste sich der FC Sulzberg 1b schlussendlich mit 2:3 geschlagen geben. Das Spiel, das viele Höhen und Tiefen erlebte, endete mit einem verdienten, aber hart erkämpften Sieg für die Gäste aus Meiningen.

Früher Schock und ein unerwarteter Ausgleich

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei SK Meiningen 1b sofort die Initiative ergriff. Schon in der 12. Minute brachte Simon Sieber die Gäste mit einem wohlplatzierten Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den FC Sulzberg 1b unter Druck, die daraufhin versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Der Ausgleich fiel jedoch auf ungewöhnliche Weise. In der 30. Minute lenkte Noah Ganath vom SK Meiningen 1b den Ball unglücklich ins eigene Netz, was das Spiel 1:1 stellte. Dieser Zwischenfall gab den Hausherren neuen Auftrieb, jedoch ohne dass es ihnen gelang, das Spielgeschehen vollständig zu kontrollieren.

Meiningen nimmt das Heft in die Hand

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit einem Spiel, das hart umkämpft war. Doch SK Meiningen 1b zeigte sich entschlossener, die Führung zurückzugewinnen. In der 55. Minute war es Kevin Stössel, der nach einer präzisen Flanke mit einem Kopfball das 1:2 erzielte. Nur fünf Minuten später erweiterte Niklas Leopold Holl den Vorsprung auf 1:3, indem er einen Abpraller nach einem gehaltenen Schuss gekonnt verwertete. Diese schnellen, aufeinanderfolgenden Tore schockierten die Heimmannschaft, die sich nun einem Zwei-Tore-Rückstand gegenübersah.

Der FC Sulzberg 1b gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte verbissen um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden in der 75. Minute belohnt, als Stefan Eienbach nach einer Ecke den Anschlusstreffer zum 2:3 erzielte. Trotz weiterer Angriffe und Druckphasen gelang es den Hausherren nicht, den entscheidenden Ausgleich zu erzielen. Die Gäste aus Meiningen verteidigten geschickt und ließen kaum noch zwingende Chancen zu.

Das Spiel endete mit einem knappen Sieg für SK Meiningen 1b, die durch diesen Erfolg wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammelten. Für den FC Sulzberg 1b war es eine bittere Niederlage, die zeigt, wie schnell sich das Blatt in einem Fußballspiel wenden kann. Trotz des Einsatzes und der Leidenschaft, die die Spieler zeigten, reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn.

Die Zuschauer wurden Zeuge eines spannenden und ereignisreichen Spiels, das bis zum Schlusspfiff ungewiss blieb. Beide Teams zeigten, dass in der 4. Landesklasse hart um jeden Punkt gekämpft wird, und dass Aufgeben keine Option ist.

4. Landesklasse: Sulzberg 1b : SK Meiningen 1b - 2:3 (1:1)

75 Stefan Eienbach 2:3

60 Niklas Leopold Holl 1:3

55 Kevin Stössel 1:2

30 Eigentor durch Noah Ganath 1:1

12 Simon Sieber 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.